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    Эльель Перец - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Эльель
    Фамилия Перец
    Команда Вольфсберг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 ноября 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вольфсберг 26 6 5 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -38' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рапид (Вена)
    08.05.2022 1' -40' Зальцбург (Зальцбург) 4:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    40'
    27.04.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Аустрия (Вена)
    62'
    24.04.2022 1' -75' Аустрия К (Клагенфурт) 2:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    47' 37'
    20.03.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:4 Зальцбург (Зальцбург)
    87'
    13.03.2022 Был в запасе Аустрия (Вена) 2:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    06.03.2022 68' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 ЛАСК (Линц)
    27.02.2022 1' -71' Аустрия (Вена) 1:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    20.02.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 2:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    12.02.2022 1' -77' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Рид (Рид)
    11.12.2021 1' -60' Хартберг (Хартберг) 2:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    16' 20'
    27.11.2021 1' -76' Адмира Ваккер (Модлинг) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.11.2021 1' -80' Тироль (Ваттенс) 5:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    45'
    07.11.2021 1' -70' Вольфсберг (Вольфсберг) 4:1 Рапид (Вена)
    63'
    31.10.2021 1' -58' Штурм (Грац) 0:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    23.10.2021 1' -84' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:1 Аустрия К (Клагенфурт)
    16' 30'
    17.10.2021 1' -90' ЛАСК (Линц) 0:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
    02.10.2021 1' -76' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:0 Аустрия (Вена)
    71'
    25.09.2021 1' -46' Вольфсберг (Вольфсберг) 0:2 Зальцбург (Зальцбург)
    18.09.2021 1' -72' Рид (Рид) 3:3 Вольфсберг (Вольфсберг)
    19' 64'
    11.09.2021 1' -46' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:3 Хартберг (Хартберг)
    28.08.2021 1' -66' Альтах (Альтах) 1:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    21.08.2021 1' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 3:0 Адмира Ваккер (Модлинг)
    14.08.2021 61' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 2:2 Тироль (Ваттенс)
    66'
    08.08.2021 75' -89' Рапид (Вена) 3:0 Вольфсберг (Вольфсберг)
    01.08.2021 72' -89' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:4 Штурм (Грац)
    25.07.2021 65' -88' Аустрия К (Клагенфурт) 1:1 Вольфсберг (Вольфсберг)
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