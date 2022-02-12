Эльель Перец - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Эльель
|Фамилия
|Перец
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Эльель
|Фамилия
|Перец
|Команда
|Вольфсберг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 ноября 1996 (26 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсберг
|26
|6
|5
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -38'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рапид (Вена)
|08.05.2022
|1' -40'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|40'
|27.04.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Аустрия (Вена)
|62'
|24.04.2022
|1' -75'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|2:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|47' 37'
|20.03.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Зальцбург (Зальцбург)
|87'
|13.03.2022
|Был в запасе
|Аустрия (Вена)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|06.03.2022
|68' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|27.02.2022
|1' -71'
|Аустрия (Вена)
|1:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|20.02.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|12.02.2022
|1' -77'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Рид (Рид)
|11.12.2021
|1' -60'
|Хартберг (Хартберг)
|2:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|16' 20'
|27.11.2021
|1' -76'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.11.2021
|1' -80'
|Тироль (Ваттенс)
|5:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|45'
|07.11.2021
|1' -70'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|4:1
|Рапид (Вена)
|63'
|31.10.2021
|1' -58'
|Штурм (Грац)
|0:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2021
|1' -84'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|16' 30'
|17.10.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|02.10.2021
|1' -76'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|Аустрия (Вена)
|71'
|25.09.2021
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|18.09.2021
|1' -72'
|Рид (Рид)
|3:3
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|19' 64'
|11.09.2021
|1' -46'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:3
|Хартберг (Хартберг)
|28.08.2021
|1' -66'
|Альтах (Альтах)
|1:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|21.08.2021
|1' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|3:0
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|14.08.2021
|61' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|2:2
|Тироль (Ваттенс)
|66'
|08.08.2021
|75' -89'
|Рапид (Вена)
|3:0
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|01.08.2021
|72' -89'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:4
|Штурм (Грац)
|25.07.2021
|65' -88'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)