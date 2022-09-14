Ефрем Вартанян - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Ефрем
|Отчество
|Артурович
|Фамилия
|Вартанян
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Имя
|Ефрем
|Отчество
|Артурович
|Фамилия
|Вартанян
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|75' -90'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)