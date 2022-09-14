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    Ефрем Вартанян - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ефрем
    Отчество Артурович
    Фамилия Вартанян
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 января 1999 (24 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Звезда 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 75' -90' Амкал (Москва) 2:2
    (2:4)п    		 Звезда (Санкт-Петербург)
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