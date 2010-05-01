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    Соломон Окоронкво - статистика

    #8 | Нападающий
    Имя Соломон
    Фамилия Окоронкво
    Команда Олесунн
    Состав Основной
    Родной город Энугу
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 марта 1987 (36 лет)
    Рост 184
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Раменское 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2010 1' -46' Раменское (Раменское ) 0:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
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