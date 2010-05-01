Соломон Окоронкво - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Окоронкво
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энугу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Имя
|Соломон
|Фамилия
|Окоронкво
|Команда
|Олесунн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Энугу
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Раменское
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|1' -46'
|Раменское (Раменское )
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)