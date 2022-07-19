Брент Леписту - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Брент
|Фамилия
|Леписту
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Брент
|Фамилия
|Леписту
|Команда
|Левадия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|1' -90'
|Левадия (Таллин)
|1:1
|Хибернианс (Паола)
|19.07.2022
|1' -90'
|Хибернианс (Паола)
|3:2
|Левадия (Таллин)
|54'