Альбин Гранлунд - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Альбин
|Фамилия
|Гранлунд
|Команда
|Мариехамн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Имя
|Альбин
|Фамилия
|Гранлунд
|Команда
|Мариехамн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 сентября 1989 (33 года)
|Рост
|175
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2022
|Был в запасе
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|07.06.2022
|1' -79'
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|Был в запасе
|Финляндия
|1:1
|Босния и Герцеговина