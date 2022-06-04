Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Альбин Гранлунд - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Альбин
    Фамилия Гранлунд
    Команда Мариехамн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 сентября 1989 (33 года)
    Рост 175
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 Был в запасе Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    07.06.2022 1' -79' Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 Был в запасе Финляндия 1:1 Босния и Герцеговина
    • Читайте нас: 
    11