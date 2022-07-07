Давид Схиртладзе - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Схиртладзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Схиртладзе
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -79'
|Пайде (Пайде)
|2:2
(6:5)п
|Динамо (Тбилиси)
|69'
|07.07.2022
|1' -70'
|Динамо (Тбилиси)
|2:3
|Пайде (Пайде)
|22'