Давид Аршакян - статистика
#94 | Нападающий
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Аршакян
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Аршакян
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 августа 1994 (28 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Иртыш
|4
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2020
|Был в запасе
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Иртыш (Омск)
|15.11.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|07.11.2020
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|2:2
|Чайка (Песчанокопское)
|28.10.2020
|1' -59'
|Иртыш (Омск)
|1:2
|Велес (Москва)
|24.10.2020
|83' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:2
|Иртыш (Омск)
|27.09.2020
|1' -55'
|Иртыш (Омск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|34'
|23.09.2020
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|20'