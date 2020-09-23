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    Давид Аршакян - статистика

    #94 | Нападающий
    Имя Давид
    Фамилия Аршакян
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 августа 1994 (28 лет)
    Рост 195
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Иртыш 4 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2020 Был в запасе Чертаново (Москва) 0:1 Иртыш (Омск)
    15.11.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    07.11.2020 Был в запасе Иртыш (Омск) 2:2 Чайка (Песчанокопское)
    28.10.2020 1' -59' Иртыш (Омск) 1:2 Велес (Москва)
    24.10.2020 83' -90' Балтика (Калининград) 3:2 Иртыш (Омск)
    27.09.2020 1' -55' Иртыш (Омск) 1:0 Факел (Воронеж)
    34'
    23.09.2020 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Иртыш (Омск)
    20'
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