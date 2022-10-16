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    Лука Дзанимачча - статистика

    #98 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Дзанимачча
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Родной город Милан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 июля 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кремонезе 15 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.01.2023 72' -90' Кремонезе (Кремона) 1:2 Интер (Милан)
    23.01.2023 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    14.01.2023 82' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    09.01.2023 1' -61' Верона (Верона) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    04.01.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:1 Ювентус (Турин)
    11.11.2022 62' -90' Эмполи (Эмполи) 2:0 Кремонезе (Кремона)
    08.11.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Милан (Милан)
    05.11.2022 67' -90' Салернитана (Салернитана) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    30.10.2022 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:0 Удинезе (Удине)
    16.10.2022 1' -58' Специя (Ла Специя) 2:2 Кремонезе (Кремона)
    09.10.2022 1' -46' Кремонезе (Кремона) 1:4 Наполи (Неаполь)
    17'
    02.10.2022 1' -83' Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    18.09.2022 1' -80' Кремонезе (Кремона) 0:4 Лацио (Рим)
    11.09.2022 60' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    04.09.2022 1' -61' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 46' -90' Интер (Милан) 3:1 Кремонезе (Кремона)
    27.08.2022 1' -62' Кремонезе (Кремона) 1:2 Торино (Турин)
    22.08.2022 1' -56' Рома (Рим) 1:0 Кремонезе (Кремона)
    50'
    14.08.2022 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:2 Кремонезе (Кремона)
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