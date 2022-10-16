Лука Дзанимачча - статистика
#98 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Дзанимачча
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Дзанимачча
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Милан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кремонезе
|15
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.01.2023
|72' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.01.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|14.01.2023
|82' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|09.01.2023
|1' -61'
|Верона (Верона)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|11.11.2022
|62' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Кремонезе (Кремона)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Милан (Милан)
|05.11.2022
|67' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|16.10.2022
|1' -58'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Кремонезе (Кремона)
|09.10.2022
|1' -46'
|Кремонезе (Кремона)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|17'
|02.10.2022
|1' -83'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|18.09.2022
|1' -80'
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|60' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|04.09.2022
|1' -61'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|46' -90'
|Интер (Милан)
|3:1
|Кремонезе (Кремона)
|27.08.2022
|1' -62'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Торино (Турин)
|22.08.2022
|1' -56'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|50'
|14.08.2022
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)