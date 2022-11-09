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    Ив Биссума - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Ив
    Фамилия Биссума
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 августа 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 32,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.02.2023 84' - 90' Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    67'
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