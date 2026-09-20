Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 3,50 млн

Лукас Клостерманн - статистика

РБ Лейпциг
3 июня 1996 (30)
#16 | Защитник
189 см | 83 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
10.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 1
05.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РБ Лейпциг
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
09.05.2026
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
4 : 1
02.05.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
24.04.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
1 : 3
18.04.2026
РБ Лейпциг
1' - 90'
27'
89'
Германия. Бундеслига, 29 тур
РБ Лейпциг
1 : 0
11.04.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 2
01.03.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
1 : 2
08.02.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
РБ Лейпциг
1 : 2
31.01.2026
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Санкт-Паули
1 : 1
27.01.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Хайденхайм
0 : 3
24.01.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
20.12.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Унион
3 : 1
12.12.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
РБ Лейпциг
6 : 0
06.12.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
0 : 0
28.11.2025
РБ Лейпциг
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
23.11.2025
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Хоффенхайм
3 : 1
08.11.2025
РБ Лейпциг
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
3 : 1
01.11.2025
Штутгарт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
0 : 6
25.10.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.10.2025
Гамбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия Д
1 : 1
04.10.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вольфсбург
0 : 1
27.09.2025
РБ Лейпциг
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+