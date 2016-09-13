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    Роб Хант - статистика

    #24 | Защитник
    Имя Роб
    Фамилия Хант
    Команда Суиндон Таун
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 июля 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брайтон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2017 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    20.01.2017 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    14.01.2017 Был в запасе Престон (Престон) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    02.01.2017 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:2 Брайтон (Брайтон & Хов)
    27.12.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.12.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:0 Лидс (Лидс)
    27.09.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
    24.09.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:0 Барнсли (Барнсли)
    17.09.2016 73' -90' Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент) 0:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    13.09.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 1:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    10.09.2016 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 0:2 Брентфорд (Лондон)
    27.08.2016 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Брайтон (Брайтон & Хов)
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