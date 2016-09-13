Роб Хант - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Роб
|Фамилия
|Хант
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Роб
|Фамилия
|Хант
|Команда
|Суиндон Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2017
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|20.01.2017
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|02.01.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|27.12.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.12.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:0
|Лидс (Лидс)
|27.09.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:0
|Барнсли (Барнсли)
|17.09.2016
|73' -90'
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|13.09.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|1:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|10.09.2016
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)
|27.08.2016
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Брайтон (Брайтон & Хов)