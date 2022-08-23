Ангус Ганн - статистика
#28 | Вратарь
|Имя
|Ангус
|Фамилия
|Ганн
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Норвич
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Рост
|196
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Ангус
|Фамилия
|Ганн
|Команда
|Норвич Сити
|Состав
|Основной
|Родной город
|Норвич
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|22 января 1996 (27 лет)
|Рост
|196
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|2:0
|Кардифф
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Бирмингем Сити
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Уиган Атлетик
|0:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|3:1
|Халл Сити
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бристоль Сити
|1:0
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Норвич Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:3
(3:5)п
|Борнмут (Борнмут)