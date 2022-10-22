Стефано Сенси - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Сенси
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|168
|Вес
|62
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Стефано
|Фамилия
|Сенси
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|168
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 65'
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|1' - 46'
|Салернитана
|3:0
|Монца
|Италия. Серия А, 24 тур
|18.02.2023
|70' - 90'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 57'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|18
|2
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -65'
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|26.02.2023
|1' -46'
|Салернитана (Салернитана)
|3:0
|Монца (Монца)
|18.02.2023
|70' -90'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.02.2023
|1' -57'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|29.01.2023
|59' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|78'
|22.01.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|31.10.2022
|1' -67'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|56'
|22.10.2022
|1' -66'
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|24'
|09.10.2022
|1' -56'
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|34'
|02.10.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:3
|Монца (Монца)
|90'
|18.09.2022
|1' -54'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -88'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|35' 41'
|05.09.2022
|1' -76'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|30.08.2022
|1' -84'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|26.08.2022
|1' -80'
|Монца (Монца)
|1:2
|Удинезе (Удине)
|21.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|79' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)