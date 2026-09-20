Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 2,50 млн

Матеус Перейра - статистика

Коринтианс
25 февраля 1998 (28), Сан-Паулу
#23 | Полузащитник
181 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
88' - 90'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Коринтианс
0 : 1
17.09.2026
Эстудиантес
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
1' - 73'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эстудиантес
1 : 1
10.09.2026
Коринтианс
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
84' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коринтианс
20
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Коринтианс
1 : 3
20.09.2026
Флуминенсе
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Коринтианс
1 : 2
07.09.2026
Шапекоэнсе
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Коринтианс
0 : 1
30.08.2026
Сантос
84' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Коритиба
2 : 1
24.08.2026
Коринтианс
46' - 90'
67'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Коринтианс
1 : 2
17.08.2026
Крузейро
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Брагантино
0 : 2
10.08.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коринтианс
0 : 0
31.07.2026
Атлетико Паранаэнсе
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Баия
1 : 1
26.07.2026
Коринтианс
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Коринтианс
3 : 0
24.07.2026
Ремо
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Гремио
1 : 3
30.05.2026
Коринтианс
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Ботафого
3 : 1
17.05.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Коринтианс
3 : 2
11.05.2026
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Мирассол
2 : 1
04.05.2026
Коринтианс
1' - 74'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Коринтианс
1 : 0
26.04.2026
Васко да Гама
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Витория
0 : 0
19.04.2026
Коринтианс
55' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Коринтианс
0 : 0
13.04.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Коринтианс
0 : 1
06.04.2026
Интернасьонал
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Флуминенсе
3 : 1
02.04.2026
Коринтианс
46' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
79' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Шапекоэнсе
0 : 0
20.03.2026
Коринтианс
1' - 68'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Сантос
1 : 1
15.03.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 1
20.02.2026
Коринтианс
1' - 75'
74'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Коринтианс
2 : 0
13.02.2026
Брагантино
1' - 69'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Коринтианс
1 : 2
29.01.2026
Баия
64' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+