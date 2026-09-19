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Ла Лига 2026/2027
Команды
Алавес
Лукас Бойе
Статистика
€ 5 млн
Лукас Бойе - статистика
Алавес
28 февраля 1996 (30)
#15 | Нападающий
180 см
Аргентина
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 75'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 90'
27, 51, 68'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
1' - 82'
31'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
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Англия. Чемпионшип 2019/2020
Греция. Суперлига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алавес
6
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
1' - 75'
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 1
15.09.2026
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
2 : 1
12.09.2026
Алавес
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 90'
27, 51, 68'
Испания. Примера, 3 тур
Алавес
1 : 0
28.08.2026
Вильярреал
1' - 82'
31'
Испания. Примера, 2 тур
Райо Вальекано
1 : 1
20.08.2026
Алавес
1' - 62'
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