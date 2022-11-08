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    Анте Будимир - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Анте
    Фамилия Будимир
    Команда Осасуна
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1991 (31 год)
    Рост 190
    Вес 75
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 1' - 71' Осасуна 1:0 Атлетик Испания. Кубок, 1/2 финала, первый матч
    52'
    26.02.2023 Был в запасе Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 1' - 90' Осасуна 0:2 Реал Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 1' - 63' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 1' - 67' Эспаньол 1:1 Осасуна Испания. Примера, 20 тур
    45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осасуна 17 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:3 Осасуна (Памплона)
    18.02.2023 1' -90' Осасуна (Памплона) 0:2 Реал (Мадрид)
    12.02.2023 1' -63' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    04.02.2023 1' -67' Эспаньол (Барселона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    45'
    29.01.2023 60' -90' Осасуна (Памплона) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    22.01.2023 1' -74' Эльче (Эльче) 1:1 Осасуна (Памплона)
    09.01.2023 1' -70' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    65'
    31.12.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Осасуна (Памплона)
    08.11.2022 83' -90' Осасуна (Памплона) 1:2 Барселона (Барселона)
    05.11.2022 1' -73' Сельта (Виго) 1:2 Осасуна (Памплона)
    30.10.2022 1' -64' Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    23.10.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 1:1 Осасуна (Памплона)
    20.10.2022 1' -68' Осасуна (Памплона) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    55'
    17.10.2022 77' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:0 Осасуна (Памплона)
    07.10.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    02.10.2022 82' -90' Реал (Мадрид) 1:1 Осасуна (Памплона)
    18.09.2022 1' -77' Осасуна (Памплона) 0:2 Хетафе (Хетафе)
    69'
    12.09.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 0:1 Осасуна (Памплона)
    04.09.2022 1' -81' Осасуна (Памплона) 2:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    26.08.2022 62' -90' Бетис (Севилья) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.08.2022 1' -66' Осасуна (Памплона) 2:0 Кадис (Кадис)
    12.08.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:1 Севилья (Севилья)
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