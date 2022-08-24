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    Марк Рока - статистика

    #22 | Полузащитник
    Имя Марк
    Фамилия Рока
    Команда Лидс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Челси 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 26 тур
    28.02.2023 1' - 74' Фулхэм 2:0 Лидс Англия. Кубок, 1/8 финала
    25.02.2023 86' - 90' Лидс 1:0 Саутгемптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    05.02.2023 1' - 56' Ноттингем Форест 1:0 Лидс Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 62' -90' Лидс (Лидс) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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