Марк Рока - статистика
#22 | Полузащитник
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Рока
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Рока
|Команда
|Лидс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 ноября 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Челси
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|1' - 74'
|Фулхэм
|2:0
|Лидс
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|86' - 90'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|05.02.2023
|1' - 56'
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|62' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)