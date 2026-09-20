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Команды
Бетис
Марк Рока
Статистика
€ 4 млн
Марк Рока - статистика
Бетис
26 ноября 1996 (29)
#21 | Полузащитник
184 см
Испания
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 79'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
67' - 90'
71'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 67'
45'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бетис
5
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
1' - 79'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
17.09.2026
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вильярреал
1 : 2
14.09.2026
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
04.09.2026
Реал
1' - 90'
83'
Испания. Примера, 3 тур
Леванте
5 : 2
29.08.2026
Бетис
1' - 67'
45'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 0
21.08.2026
Реал Сосьедад
1' - 90'
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