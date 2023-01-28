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    Янис Хаджи - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Янис
    Фамилия Хаджи
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Стамбул
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 октября 1998 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 4,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    04.02.2023 Был в запасе Рейнджерс 2:1 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:1 Килмарнок (Килмарнок)
    04.02.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 2:1 Росс Каунти (Дингволл)
    28.01.2023 72' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    79'
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