Янис Хаджи - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Хаджи
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1998 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 4,50
млн
|Имя
|Янис
|Фамилия
|Хаджи
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стамбул
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1998 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс
|2:1
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:1
|Килмарнок (Килмарнок)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|2:1
|Росс Каунти (Дингволл)
|28.01.2023
|72' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|79'