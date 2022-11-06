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    Федерико Кьеза - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Федерико
    Фамилия Кьеза
    Команда Ювентус
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 1997 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 80
    Стоимость:
    € 60,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 69' - 90' Ювентус 4:2 Торино Италия. Серия А, 24 тур
    71'
    16.02.2023 1' - 90' Ювентус 1:1 Нант Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    13' 54'
    12.02.2023 1' - 83' Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    07.02.2023 62' - 90' Салернитана 0:3 Ювентус Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
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