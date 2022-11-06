Федерико Кьеза - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Кьеза
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|80
Стоимость:
€ 60,00
млн
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Кьеза
|Команда
|Ювентус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|80
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.02.2023
|69' - 90'
|Ювентус
|4:2
|Торино
|Италия. Серия А, 24 тур
|71'
|16.02.2023
|1' - 90'
|Ювентус
|1:1
|Нант
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|13' 54'
|12.02.2023
|1' - 83'
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|07.02.2023
|62' - 90'
|Салернитана
|0:3
|Ювентус
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ювентус
|9
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.02.2023
|69' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:2
|Торино (Турин)
|71'
|12.02.2023
|1' -83'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Фиорентина (Флоренция)
|07.02.2023
|62' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|22.01.2023
|61' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|90'
|13.01.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|5:1
|Ювентус (Турин)
|07.01.2023
|62' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|86'
|04.01.2023
|55' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|13.11.2022
|65' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Лацио (Рим)
|89'
|06.11.2022
|73' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Интер (Милан)