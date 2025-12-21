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Видзев
Бартломей Дронговски
Статистика
€ 2 млн
Бартломей Дронговски - статистика
Видзев
19 августа 1997 (29)
#1 | Вратарь
191 см
Польша
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Панатинаикос
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
ПАОК
2 : 0
21.12.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Панатинаикос
2 : 1
14.12.2025
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
Ларисса
2 : 2
07.12.2025
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
Панатинаикос
2 : 3
30.11.2025
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Панатинаикос
2 : 1
09.11.2025
ПАОК
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
1 : 0
01.11.2025
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
2 : 0
26.10.2025
Астерас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
19.10.2025
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Панатинаикос
1 : 0
05.10.2025
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 4 тур
Панатинаикос
1 : 1
21.09.2025
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Кифисиас
3 : 2
14.09.2025
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Панатинаикос
1 : 1
31.08.2025
Левадиакос
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