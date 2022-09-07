Амин Арит - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Арит
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 14,00
млн
|Имя
|Амин
|Фамилия
|Арит
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марсель
|6
|1
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.10.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:1
|Марсель (Марсель)
|12.10.2022
|1' -72'
|Спортинг (Лиссабон)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|30'
|04.10.2022
|1' -77'
|Марсель (Марсель)
|4:1
|Спортинг (Лиссабон)
|16' 28'
|13.09.2022
|59' -90'
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|07.09.2022
|71' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|2:0
|Марсель (Марсель)