|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|6
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.02.2020
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|02.02.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|26.01.2020
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|0:1
|Бордо (Бордо)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Лион (Лион)
|15.12.2019
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Страсбур (Страсбур)
|08.12.2019
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Бордо (Бордо)
|03.12.2019
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|6:0
|Ним (Ним)
|87'
|30.11.2019
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|08.11.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|03.11.2019
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Нант (Нант)
|26.10.2019
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|15'
|20.10.2019
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|28.09.2019
|68' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|ПСЖ (Париж)
|25.09.2019
|Был в запасе
|Амьен (Амьен)
|1:3
|Бордо (Бордо)