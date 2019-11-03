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    Юссеф Айт Беннассер - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Юссеф
    Фамилия Айт Беннассер
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1996 (26 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 6 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.02.2020 1' -90' Брест (Брест) 1:1 Бордо (Бордо)
    02.02.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 0:0 Марсель (Марсель)
    26.01.2020 Был в запасе Нант (Нант) 0:1 Бордо (Бордо)
    11.01.2020 Был в запасе Бордо (Бордо) 1:2 Лион (Лион)
    15.12.2019 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    08.12.2019 Был в запасе Марсель (Марсель) 3:1 Бордо (Бордо)
    03.12.2019 1' -90' Бордо (Бордо) 6:0 Ним (Ним)
    87'
    30.11.2019 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Бордо (Бордо)
    08.11.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:1 Бордо (Бордо)
    03.11.2019 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:0 Нант (Нант)
    26.10.2019 1' -90' Лилль (Лилль) 3:0 Бордо (Бордо)
    15'
    20.10.2019 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    05.10.2019 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:3 Бордо (Бордо)
    28.09.2019 68' -90' Бордо (Бордо) 0:1 ПСЖ (Париж)
    25.09.2019 Был в запасе Амьен (Амьен) 1:3 Бордо (Бордо)
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