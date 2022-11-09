Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клеман Лангле - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Клеман
    Фамилия Лангле
    Команда Тоттенхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июня 1995 (27 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Вулверхэмптон 1:0 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 1:0 Тоттенхэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    26.02.2023 1' - 90' Тоттенхэм 2:0 Челси Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 78' Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    14.02.2023 1' - 81' Милан 1:0 Тоттенхэм Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    05.02.2023 Был в запасе Тоттенхэм 1:0 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
    • Читайте нас: 
    11