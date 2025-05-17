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ФАР Рабат
Юнис Абдельхамид
Статистика
€ 500 тыс
Юнис Абдельхамид - статистика
ФАР Рабат
28 сентября 1987 (38), Монпелье
#5 | Защитник
190 см
Марокко | Франция
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Статистика по турнирам
Лига чемпионов Африки 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
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Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
15
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
2 : 3
17.05.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Реймс
0 : 2
10.05.2025
Сент-Этьен
84' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
1 : 3
03.05.2025
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Страсбур
3 : 1
26.04.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
2 : 1
20.04.2025
Лион
90' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Сент-Этьен
3 : 3
13.04.2025
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ланс
1 : 0
06.04.2025
Сент-Этьен
87' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 6
29.03.2025
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 2
16.03.2025
Сент-Этьен
46' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Гавр
1 : 1
09.03.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1 : 3
01.03.2025
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3 : 3
22.02.2025
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5 : 1
15.02.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0 : 2
08.02.2025
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 1
01.02.2025
Сент-Этьен
51' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Осер
1 : 1
24.01.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1 : 1
19.01.2025
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
2 : 1
12.01.2025
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Тулуза
2 : 1
13.12.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
49'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0 : 2
08.12.2024
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
5 : 0
30.11.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 0
23.11.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
1 : 0
10.11.2024
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2 : 0
02.11.2024
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
4 : 2
26.10.2024
Сент-Этьен
1' - 46'
29'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
0 : 2
19.10.2024
Ланс
1' - 82'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
3 : 1
05.10.2024
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Нант
2 : 2
29.09.2024
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
8 : 0
20.09.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
1 : 0
13.09.2024
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
4 : 0
31.08.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
0 : 2
24.08.2024
Гавр
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
1 : 0
17.08.2024
Сент-Этьен
1' - 90'
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