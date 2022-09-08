Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Николя Пепе - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Николя
    Фамилия Пепе
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1995 (27 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 6 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Ницца (Ницца)
    27.10.2022 1' -89' Ницца (Ницца) 2:1 Партизан (Белград)
    29'
    13.10.2022 1' -90' Ницца (Ницца) 1:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    06.10.2022 1' -84' Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Ницца (Ницца)
    54'
    15.09.2022 1' -85' Партизан (Белград) 1:1 Ницца (Ницца)
    08.09.2022 72' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Кельн (Кельн)
    • Читайте нас: 
    11