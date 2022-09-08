Николя Пепе - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Пепе
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Николя
|Фамилия
|Пепе
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1995 (27 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|6
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|27.10.2022
|1' -89'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Партизан (Белград)
|29'
|13.10.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.10.2022
|1' -84'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|54'
|15.09.2022
|1' -85'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|08.09.2022
|72' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Кельн (Кельн)