Йоанн Висса - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Висса
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Йоанн
|Фамилия
|Висса
|Команда
|Брентфорд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 63'
|Брентфорд
|1:1
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|71' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 74'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|44'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брентфорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|65' -90'
|Колчестер Юнайтед (Колчестер)
|0:2
|Брентфорд (Лондон)