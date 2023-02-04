Карл Токо Экамби - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Карл Токо
|Фамилия
|Экамби
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Карл Токо
|Фамилия
|Экамби
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|64' - 90'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 96'
|Ренн
|
2:2
(4:5)п
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|52'
|19.02.2023
|1' - 75'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 77'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|59'
|12.02.2023
|63' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 70'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -96'
|Ренн (Ренн)
|2:2
(4:5)п
|Шахтер (Донецк)
|52'
|16.02.2023
|1' -77'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|59'