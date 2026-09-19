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Франция. Лига 2
Команды
Ред Стар
Сайф-Эддин Хауи
Статистика
€ 600 тыс
Сайф-Эддин Хауи - статистика
Ред Стар
27 апреля 1995 (31), Лион
#10 | Полузащитник
180 см
Тунис
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 2, 7 тур
Генгам
1 : 3
19.09.2026
Ред Стар
1' - 62'
50'
62'
Франция. Лига 2, 5 тур
Лаваль
1 : 2
04.09.2026
Ред Стар
1' - 61'
37'
Франция. Лига 2, 4 тур
Ред Стар
1 : 4
29.08.2026
Реймс
1' - 63'
10'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2026/2027
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Австралия. А-лига 2024/2025
Франция. Лига 1 2022/2023
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Франция. Лига 1 2021/2022
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Франция. Лига 1 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ред Стар
6
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 2, 7 тур
Генгам
1 : 3
19.09.2026
Ред Стар
1' - 62'
50'
62'
Франция. Лига 2, 5 тур
Лаваль
1 : 2
04.09.2026
Ред Стар
1' - 61'
37'
Франция. Лига 2, 4 тур
Ред Стар
1 : 4
29.08.2026
Реймс
1' - 63'
10'
Франция. Лига 2, 3 тур
Булонь
1 : 1
21.08.2026
Ред Стар
46' - 90'
Франция. Лига 2, 2 тур
Ред Стар
0 : 0
14.08.2026
Сошо
1' - 63'
Франция. Лига 2, 1 тур
Нант
0 : 1
08.08.2026
Ред Стар
1' - 58'
36'
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