Матье Удоль - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Удоль
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Метц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Матье
|Фамилия
|Удоль
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Метц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|12
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.11.2021
|62' -80'
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Метц (Метц)
|24.10.2021
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Метц (Метц)
|17.10.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|03.10.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Метц (Метц)
|26.09.2021
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Метц (Метц)
|22.09.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|17.09.2021
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|3:0
|Метц (Метц)
|12.09.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Труа (Труа)
|29.08.2021
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:2
|Метц (Метц)
|22.08.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.08.2021
|1' -90'
|Нант (Нант)
|2:0
|Метц (Метц)
|08.08.2021
|1' -90'
|Метц (Метц)
|3:3
|Лилль (Лилль)
|41'