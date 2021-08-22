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    Матье Удоль - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Матье
    Фамилия Удоль
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Метц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 марта 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 12 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.11.2021 62' -80' Марсель (Марсель) 0:0 Метц (Метц)
    24.10.2021 1' -90' Ланс (Ланс) 4:1 Метц (Метц)
    17.10.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    03.10.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 3:2 Метц (Метц)
    26.09.2021 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Метц (Метц)
    22.09.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:2 ПСЖ (Париж)
    17.09.2021 1' -90' Страсбур (Страсбур) 3:0 Метц (Метц)
    12.09.2021 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Труа (Труа)
    29.08.2021 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:2 Метц (Метц)
    22.08.2021 1' -90' Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.08.2021 1' -90' Нант (Нант) 2:0 Метц (Метц)
    08.08.2021 1' -90' Метц (Метц) 3:3 Лилль (Лилль)
    41'
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