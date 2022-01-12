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    Вахид Селимович - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Вахид
    Фамилия Селимович
    Команда Аполлон
    Состав Основной
    Родной город Люксембург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 14 1 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.04.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    06.03.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    37'
    27.02.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    19.02.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    16.02.2022 82' -90' Атромитос (Перистери) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    13.02.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:1 Волос (Волос)
    02.02.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 3:2 Панатинаикос (Афины)
    25'
    29.01.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    69'
    22.01.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:4 Панетоликос (Агринио)
    12.01.2022 78' -90' Аполлон Смирнис (Афины) 0:3 ОФИ (Ираклион)
    04.01.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:0 ОФИ (Ираклион)
    20.12.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    16.12.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    04.12.2021 74' -90' ОФИ (Ираклион) 1:3 Олимпиакос (Пирей)
    20.11.2021 79' -90' Волос (Волос) 0:2 ОФИ (Ираклион)
    06.11.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 2:0 Атромитос (Перистери)
    31.10.2021 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2021 85' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    90'
    17.10.2021 74' -90' Панетоликос (Агринио) 1:2 ОФИ (Ираклион)
    03.10.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:3 ПАОК (Салоники)
    27.09.2021 83' -90' ПАС (Яннина) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    22.09.2021 77' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 Астерас (Триполис)
    19.09.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 3:3 АЕК (Афины)
    13.09.2021 76' -90' Арис (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
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