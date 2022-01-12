Вахид Селимович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Вахид
|Фамилия
|Селимович
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Вахид
|Фамилия
|Селимович
|Команда
|Аполлон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|14
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.04.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.03.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|37'
|27.02.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|19.02.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|16.02.2022
|82' -90'
|Атромитос (Перистери)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|13.02.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Волос (Волос)
|02.02.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|3:2
|Панатинаикос (Афины)
|25'
|29.01.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|69'
|22.01.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:4
|Панетоликос (Агринио)
|12.01.2022
|78' -90'
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:3
|ОФИ (Ираклион)
|04.01.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:0
|ОФИ (Ираклион)
|20.12.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|16.12.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|04.12.2021
|74' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|Олимпиакос (Пирей)
|20.11.2021
|79' -90'
|Волос (Волос)
|0:2
|ОФИ (Ираклион)
|06.11.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2021
|85' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|90'
|17.10.2021
|74' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:2
|ОФИ (Ираклион)
|03.10.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:3
|ПАОК (Салоники)
|27.09.2021
|83' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.09.2021
|77' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|19.09.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|3:3
|АЕК (Афины)
|13.09.2021
|76' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)