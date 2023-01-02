Осман Какай - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Осман
|Фамилия
|Какай
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Осман
|Фамилия
|Какай
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 августа 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ротерхэм
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:3
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|57'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Мидлсбро
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|46' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|0:3
|Сандерленд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|18
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|25.02.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Блэкберн (Блэкберн)
|57'
|18.02.2023
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.02.2023
|46' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.01.2023
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21.01.2023
|37' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Суонси (Суонси)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.01.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Лутон Таун (Лутон)
|26.12.2022
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.12.2022
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|0:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|11.12.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|12.11.2022
|80' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|19.10.2022
|75' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Кардифф (Кардифф)
|15.10.2022
|14' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|07.10.2022
|26' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|33'
|01.10.2022
|85' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|14.09.2022
|90' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|30.08.2022
|70' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|27.08.2022
|88' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|16.08.2022
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|13.08.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.08.2022
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|90'
|30.07.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)