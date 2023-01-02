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    Осман Какай - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Осман
    Фамилия Какай
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 августа 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Ротерхэм 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    57'
    18.02.2023 1' - 90' Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 46' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 0:3 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 Был в запасе Хаддерсфилд Таун 1:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 18 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    25.02.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Блэкберн (Блэкберн)
    57'
    18.02.2023 1' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.02.2023 46' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Сандерленд (Сандерленд)
    11.02.2023 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    04.02.2023 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.01.2023 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.01.2023 37' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Суонси (Суонси)
    14.01.2023 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.01.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    29.12.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Лутон Таун (Лутон)
    26.12.2022 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2022 Был в запасе Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    11.12.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бернли (Бернли)
    12.11.2022 80' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    02.11.2022 Был в запасе Норвич Сити (Норвич) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.10.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    22.10.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    19.10.2022 75' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    15.10.2022 14' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.10.2022 26' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Рединг (Рединг)
    33'
    01.10.2022 85' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.09.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2022 90' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.09.2022 Был в запасе Суонси (Суонси) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.08.2022 70' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.08.2022 88' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    20.08.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    16.08.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    13.08.2022 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    90'
    30.07.2022 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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