Аугусто Фелипе - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Аугусто
|Фамилия
|Фелипе
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1989 (33 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Аугусто
|Фамилия
|Фелипе
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 мая 1989 (33 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|1' - 90'
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|7' - 90'
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|1:0
|Лидс
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|4:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.02.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Манчестер Сити (Манчестер)
|11.02.2023
|7' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Лидс (Лидс)