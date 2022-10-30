Марио Гонсалес - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бургос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бургос
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 февраля 1996 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Серен
|2:1
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|18
|13
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|28.01.2023
|68' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)
|13.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|51' 56'
|08.01.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:3
|Кортрейк (Кортрейк)
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|1' -80'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|29'
|05.11.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|41'
|30.10.2022
|1' -85'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|73'
|22.10.2022
|1' -77'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|46' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|51' 65' 90' 77'
|01.10.2022
|1' -74'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|17.09.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|61' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|62' 86'
|04.09.2022
|1' -73'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|51'