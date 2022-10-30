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    Марио Гонсалес - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Марио
    Фамилия Гонсалес
    Команда Оуд-Хеверли
    Состав Основной
    Родной город Бургос
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 февраля 1996 (27 лет)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 1' - 90' Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    10.02.2023 1' - 90' Оуд-Хеверли 0:0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2023 1' - 90' Серен 2:1 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оуд-Хеверли 18 13 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 1' -90' Гент (Гент) 2:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.02.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    04.02.2023 1' -90' Серен (Серен) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    28.01.2023 68' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Сент-Труйден (Брюссель)
    13.01.2023 1' -90' Вестерло (Вестерло) 1:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    51' 56'
    08.01.2023 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:3 Кортрейк (Кортрейк)
    26.12.2022 1' -90' Брюгге (Брюгге) 1:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    11.11.2022 1' -80' Оуд-Хеверли (Левен) 5:0 Серен (Серен)
    29'
    05.11.2022 1' -90' Серкль Брюгге (Брюгге) 2:1 Оуд-Хеверли (Левен)
    41'
    30.10.2022 1' -85' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Гент (Гент)
    73'
    22.10.2022 1' -77' Сент-Труйден (Брюссель) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    15.10.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 0:1 Генк (Генк)
    08.10.2022 46' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 2:5 Оуд-Хеверли (Левен)
    51' 65' 90' 77'
    01.10.2022 1' -74' Оуд-Хеверли (Левен) 0:3 Юнион СЖ (Брюссель)
    17.09.2022 1' -90' Мехелен (Мехелен) 0:0 Оуд-Хеверли (Левен)
    10.09.2022 61' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 3:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    62' 86'
    04.09.2022 1' -73' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    27.08.2022 1' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 2:1 Остенде (Остенде)
    51'
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