Дан Битон - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Битон
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1995 (27 лет)
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Битон
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)
|11.08.2022
|90' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Маккаби (Тель-Авив)
|04.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|2:0
|Арис (Салоники)
|28.07.2022
|84' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|0:0
|Зиря (Зиря)