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    Бен Биттон - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Биттон
    Команда Маккаби
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 января 1991 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Маккаби 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.11.2020 1' -89' Вильярреал (Вильярреал) 4:0 Маккаби (Тель-Авив)
    29.10.2020 Был в запасе Сивасспор (Сивас) 1:2 Маккаби (Тель-Авив)
    22.10.2020 46' -90' Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Карабах (Агдам)
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