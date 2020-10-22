Бен Биттон - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Биттон
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1991 (32 года)
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Биттон
|Команда
|Маккаби
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 января 1991 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Маккаби
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.11.2020
|1' -89'
|Вильярреал (Вильярреал)
|4:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|29.10.2020
|Был в запасе
|Сивасспор (Сивас)
|1:2
|Маккаби (Тель-Авив)
|22.10.2020
|46' -90'
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Карабах (Агдам)