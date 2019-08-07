Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дэйн Мэсси - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Дэйн
    Фамилия Мэсси
    Команда Дандолк
    Состав Основной
    Родной город Дублин
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1988 (34 года)
    Рост 183
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дандолк 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2019 1' -90' Дандолк (Дандолк) 1:3 Слован (Братислава)
    07.08.2019 1' -90' Слован (Братислава) 1:0 Дандолк (Дандолк)
    • Читайте нас: 
    11