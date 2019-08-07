Дэйн Мэсси - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Дэйн
|Фамилия
|Мэсси
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Имя
|Дэйн
|Фамилия
|Мэсси
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Дублин
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2019
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|1:3
|Слован (Братислава)
|07.08.2019
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|1:0
|Дандолк (Дандолк)