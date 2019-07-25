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    Аднан Аганович - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Аднан
    Фамилия Аганович
    Команда ФКСБ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 октября 1987 (35 лет)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕЛ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' АЕЛ (Лимасcол) 0:1 Арис (Салоники)
    25.07.2019 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 АЕЛ (Лимасcол)
    34'
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