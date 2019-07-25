Аднан Аганович - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Аднан
|Фамилия
|Аганович
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Имя
|Аднан
|Фамилия
|Аганович
|Команда
|ФКСБ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 октября 1987 (35 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕЛ
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|0:1
|Арис (Салоники)
|25.07.2019
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|34'