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Илья Бурюкин
Статистика
Илья Бурюкин - статистика
Завершил карьеру
15 января 2000 (26), Омск
#27 | Нападающий
180 см
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иртыш
12
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Енисей
2 : 1
15.05.2021
Иртыш
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0 : 4
08.05.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2 : 1
02.05.2021
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1 : 2
28.04.2021
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2 : 1
24.04.2021
Иртыш
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Краснодар-2
2 : 0
11.04.2021
Иртыш
1' - 38'
14'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1 : 1
07.04.2021
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0 : 0
28.03.2021
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1 : 0
20.03.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0 : 1
10.03.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0 : 1
21.11.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0 : 1
15.11.2020
Нижний Новгород
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Иртыш
2 : 2
07.11.2020
Чайка
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1 : 2
28.10.2020
Велес
59' - 90'
65'
70'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3 : 2
24.10.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0 : 0
17.10.2020
Краснодар-2
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1 : 0
13.10.2020
Акрон
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Иртыш
0 : 2
09.10.2020
Торпедо
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1 : 0
27.09.2020
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Иртыш
0 : 4
19.09.2020
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Иртыш
0 : 2
09.09.2020
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Нефтехимик
1 : 0
05.09.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
30.08.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Иртыш
0 : 5
22.08.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Томь
1 : 1
16.08.2020
Иртыш
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1 : 2
12.08.2020
Чертаново
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
2 : 0
08.08.2020
Иртыш
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Иртыш
1 : 2
01.08.2020
Енисей
Был в запасе
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