Владимир Рассказчиков - статистика
#47 | Нападающий
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Рассказчиков
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Владимир
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Рассказчиков
|Команда
|Крылья Советов
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 января 1999 (24 года)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кр. Советов (мол)
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2016
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2016
|84' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)