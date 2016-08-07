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    Владимир Рассказчиков - статистика

    #47 | Нападающий
    Имя Владимир
    Отчество Олегович
    Фамилия Рассказчиков
    Команда Крылья Советов
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 января 1999 (24 года)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кр. Советов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2016 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    07.08.2016 84' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
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