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    Уилл Волкс - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Уилл
    Фамилия Волкс
    Команда Шеффилд Уэнсдэй
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Уэнсдэй 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 76' -90' Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1
    (6:5)п    		 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    23.08.2022 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Рочдейл (Рочдейл)
    80'
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