Уилл Волкс - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Волкс
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Уилл
|Фамилия
|Волкс
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|76' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)
|80'