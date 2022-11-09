Адам Уэбстер - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Уэбстер
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Уэбстер
|Команда
|Брайтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 1995 (28 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Брайтон
|4:0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|28.02.2023
|Был в запасе
|Сток Сити
|0:1
|Брайтон
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|18.02.2023
|1' - 74'
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 77'
|Кристал Пэлас
|1:1
|Брайтон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|89' - 90'
|Брайтон
|1:0
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брайтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|60' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)