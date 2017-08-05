Стефан Пэйн - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Пэйн
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Пэйн
|Команда
|Честерфилд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 августа 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.08.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|05.08.2017
|79' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)