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    Стефан Пэйн - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Стефан
    Фамилия Пэйн
    Команда Честерфилд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 августа 1991 (31 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.08.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.08.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    05.08.2017 79' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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