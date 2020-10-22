Джордан Флорес - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Джордан
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Дандолк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уиган
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 октября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дандолк
|4
|2
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -90'
|Дандолк (Дандолк)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|22' 85'
|03.12.2020
|1' -90'
|Мольде (Мольде)
|3:1
|Дандолк (Дандолк)
|90'
|26.11.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:3
|Рапид (Вена)
|05.11.2020
|1' -76'
|Рапид (Вена)
|4:3
|Дандолк (Дандолк)
|29.10.2020
|53' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:0
|Дандолк (Дандолк)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Дандолк (Дандолк)
|1:2
|Мольде (Мольде)