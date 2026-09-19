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Англия. Первая лига
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Уиган Атлетик
Макс Пауэр
Статистика
€ 200 тыс
Макс Пауэр - статистика
Уиган Атлетик
27 июля 1993 (33)
#8 | Полузащитник
181 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
19.09.2026
Уиком Уондерерс
1' - 90'
36'
Англия. Первая лига, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
12.09.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
05.09.2026
Стокпорт Каунти
1' - 90'
Англия. Первая лига, 3 тур
Уимблдон
1 : 0
30.08.2026
Уиган Атлетик
1' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Кубок лиги 2025/2026
Англия. Первая лига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
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Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брэдфорд Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ньюкасл
4 : 1
24.09.2025
Брэдфорд Сити
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Сток Сити
0 : 3
26.08.2025
Брэдфорд Сити
Был в запасе
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