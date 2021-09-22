Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никита Зубчихин - статистика

    #63 | Вратарь
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Зубчихин
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 января 1998 (25 лет)
    Рост 187
    Вес 77
    Стоимость:
    € 25
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Динамо (Барнаул) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11