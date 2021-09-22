Никита Зубчихин - статистика
#63 | Вратарь
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Зубчихин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
Стоимость:
€ 25
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Зубчихин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 января 1998 (25 лет)
|Рост
|187
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.09.2021
|1' -90'
|Динамо (Барнаул)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)