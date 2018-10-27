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    Ярослав Ивакин - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Ярослав
    Отчество Игоревич
    Фамилия Ивакин
    Команда Енисей
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 22 июля 1998 (24 года)
    Рост 173
    Вес 65
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2023 1' - 62' Динамо 4:1 Енисей Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.04.2019 Был в запасе Оренбург (Оренбург) 1:1 Арсенал (Тула)
    13.04.2019 Был в запасе Арсенал (Тула) 0:0 Урал (Екатеринбург)
    07.04.2019 Был в запасе Рубин (Казань) 0:0 Арсенал (Тула)
    10.12.2018 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:0 Арсенал (Тула)
    03.12.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 4:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.11.2018 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 3:0 Арсенал (Тула)
    09.11.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:0 Анжи (Махачкала)
    03.11.2018 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:1 Арсенал (Тула)
    27.10.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:2 Оренбург (Оренбург)
    21.10.2018 Был в запасе Спартак (Москва) 2:3 Арсенал (Тула)
    05.10.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 1:1 Уфа (Уфа)
    29.09.2018 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 2:1 Арсенал (Тула)
    22.09.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 2:2 Рубин (Казань)
    15.09.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 4:0 Крылья Советов (Самара)
    02.09.2018 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 Арсенал (Тула)
    24.08.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    18.08.2018 Был в запасе ЦСКА (Москва) 3:0 Арсенал (Тула)
    12.08.2018 Был в запасе Арсенал (Тула) 3:1 Ахмат (Грозный)
    04.08.2018 77' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:0 Арсенал (Тула)
    29.07.2018 82' -90' Арсенал (Тула) 0:0 Динамо (Москва)
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