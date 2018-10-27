Ярослав Ивакин - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Ивакин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Ярослав
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Ивакин
|Команда
|Енисей
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 июля 1998 (24 года)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.04.2019
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|1:1
|Арсенал (Тула)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)
|07.04.2019
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|10.12.2018
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Арсенал (Тула)
|03.12.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|4:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|25.11.2018
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Арсенал (Тула)
|09.11.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Арсенал (Тула)
|27.10.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Оренбург (Оренбург)
|21.10.2018
|Был в запасе
|Спартак (Москва)
|2:3
|Арсенал (Тула)
|05.10.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Уфа (Уфа)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|2:1
|Арсенал (Тула)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|2:2
|Рубин (Казань)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|4:0
|Крылья Советов (Самара)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|24.08.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|18.08.2018
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Арсенал (Тула)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|3:1
|Ахмат (Грозный)
|04.08.2018
|77' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Арсенал (Тула)
|29.07.2018
|82' -90'
|Арсенал (Тула)
|0:0
|Динамо (Москва)