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    Давид Яблонски - статистика

    #85 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Яблонски
    Команда Краковия
    Состав Основной
    Родной город Соколов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1991 (31 год)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краковия 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.07.2019 1' -90' Краковия (Краков) 2:2 ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
    9'
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