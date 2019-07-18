Давид Яблонски - статистика
#85 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Яблонски
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Соколов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1991 (31 год)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Яблонски
|Команда
|Краковия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Соколов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1991 (31 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краковия
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Краковия (Краков)
|2:2
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)
|9'