Радован Панков - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Радован
|Фамилия
|Панков
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Радован
|Фамилия
|Панков
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нови Сад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Црвена Звезда
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|2:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|06.10.2022
|62' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|4:1
|Ференцварош (Будапешт)
|15.09.2022
|84' -90'
|Трабзонспор (Трабзон)
|2:1
|Црвена Звезда (Белград)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)