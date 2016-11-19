Амирхан Темуков - статистика
#66 | Полузащитник
|Имя
|Амирхан
|Отчество
|Аскерович
|Фамилия
|Темуков
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Амирхан
|Отчество
|Аскерович
|Фамилия
|Темуков
|Команда
|Анжи
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Анжи (мол)
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|62' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|26.04.2017
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Томь (мол) (Томск)
|21.04.2017
|72' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|15.04.2017
|67' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|08.04.2017
|78' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.03.2017
|58' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:2
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|01.12.2016
|88' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.11.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|19.11.2016
|81' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|04.11.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.10.2016
|71' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|4:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|21.10.2016
|Был в запасе
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Анжи (мол) (Махачкала)
|16.10.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|0:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|13.08.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|29.07.2016
|Был в запасе
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:3
|ЦСКА (мол) (Москва)