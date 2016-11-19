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    Амирхан Темуков - статистика

    #66 | Полузащитник
    Имя Амирхан
    Отчество Аскерович
    Фамилия Темуков
    Команда Анжи
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 1998 (24 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 62' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.04.2017 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Томь (мол) (Томск)
    21.04.2017 72' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 3:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    15.04.2017 67' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    08.04.2017 78' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    16.03.2017 58' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 0:2 Оренбург (мол) (Оренбург)
    04.12.2016 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    01.12.2016 88' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    26.11.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    19.11.2016 81' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Уфа (мол) (Уфа)
    04.11.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.10.2016 71' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 4:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    21.10.2016 Был в запасе Томь (мол) (Томск) 0:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    16.10.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 0:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    13.08.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    29.07.2016 Был в запасе Анжи (мол) (Махачкала) 2:3 ЦСКА (мол) (Москва)
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