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    Гудмундур Тораринссон - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Гудмундур
    Фамилия Тораринссон
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФИ 18 0 3 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    13.02.2023 60' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:4 ОФИ (Ираклион)
    84'
    04.02.2023 1' -83' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС (Яннина)
    29.01.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    19'
    21.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    14.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    09.01.2023 70' -90' Панетоликос (Агринио) 0:4 ОФИ (Ираклион)
    14.11.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    74'
    09.11.2022 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 ОФИ (Ираклион)
    32'
    05.11.2022 63' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Ионикос (Никея)
    30.10.2022 90' -90' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    24.10.2022 1' -68' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 ОФИ (Ираклион)
    09.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 73' -90' Астерас (Триполис) 2:0 ОФИ (Ираклион)
    18.09.2022 79' -90' ОФИ (Ираклион) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.09.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    04.09.2022 1' -68' Волос (Волос) 0:1 ОФИ (Ираклион)
    28.08.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    20.08.2022 70' -90' Атромитос (Перистери) 3:1 ОФИ (Ираклион)
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