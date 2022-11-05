Гудмундур Тораринссон - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Гудмундур
|Фамилия
|Тораринссон
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Гудмундур
|Фамилия
|Тораринссон
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФИ
|18
|0
|3
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|13.02.2023
|60' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:4
|ОФИ (Ираклион)
|84'
|04.02.2023
|1' -83'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС (Яннина)
|29.01.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|19'
|21.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|14.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|09.01.2023
|70' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|ОФИ (Ираклион)
|14.11.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|74'
|09.11.2022
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|ОФИ (Ираклион)
|32'
|05.11.2022
|63' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Ионикос (Никея)
|30.10.2022
|90' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|24.10.2022
|1' -68'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|16.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|ОФИ (Ираклион)
|09.10.2022
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|73' -90'
|Астерас (Триполис)
|2:0
|ОФИ (Ираклион)
|18.09.2022
|79' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|10.09.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|04.09.2022
|1' -68'
|Волос (Волос)
|0:1
|ОФИ (Ираклион)
|28.08.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|20.08.2022
|70' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|ОФИ (Ираклион)